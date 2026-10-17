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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης δοχείου που αντιστοιχεί σε επικίνδυνο υλικό, από κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και συγκεκριμένα για αναθυμιάσεις από δοχείο εντός κάδου απορριμμάτων,

σήμερα 17 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 3 τα ξημερώματα.

Επιχείρησαν 15 Πυροσβέστες με 6 οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και Ειδική Ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Επίσης κινητοποιήθηκε κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το δοχείο, το ανέσυραν από τον κάδο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών και στη συνέχεια παρελήφθη από ομάδα ειδικών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 17 Οκτωβρίου 2026.