Αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη και επαναλαμβανόμενη κατάσταση βρίσκονται για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι της οδού Σίνα στον Άγιο Δημήτριο. Για τρίτη φορά μέσα στη φετινή χρονιά, ο κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ υπέστη σοβαρή βλάβη, μετατρέποντας τον δρόμο σε ορμητικό χείμαρρο και προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, δεν είναι καινούριο, αλλά αποτελεί σύμπτωμα ενός τελείως διαβρωμένου δικτύου ύδρευσης. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί την έντονη οργή και αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας είναι η τακτική των αρμοδίων. Αντί να προχωρήσουν στην οριστική και πλήρη αντικατάσταση του φθαρμένου αγωγού, τα συνεργεία περιορίζονται σε πρόχειρες, «μπαλωματικές» επισκευές.

Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα αναμενόμενο. Μετά από κάθε παρέμβαση, η αυξημένη πίεση του νερού οδηγεί εκ νέου σε θραύση, λίγα μέτρα πιο πέρα ή ακόμα και στο ίδιο ακριβώς σημείο.

Οι κάτοικοι της οδού Σίνα και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ζητούν πλέον επιτακτικά από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να σταματήσει τις προσωρινές λύσεις «ανάγκης» και να εντάξει άμεσα την περιοχή σε πρόγραμμα συνολικής αντικατάστασης του διαβρωμένου δικτύου, πριν το επόμενο σπάσιμο προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.