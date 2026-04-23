Τραγικό πρόσωπο στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο είναι και ο πατέρας του, ο οποίος λόγω της ιδιότητας του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Ο πατέρας του θύματος είναι ανώτατος αξιωματικός στη ΓΑΔΑ, ο Ταξίαρχος, Γιώργος Χαλυβόπουλος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα αντί για την γιορτή του, θρήνει στο χαμό του παιδιού του.

Χωρίς να το ξέρει ότι πρόκειται για τον γιο του, ο κ. Χαλυβόπουλος πήγε στο πάρκο Ασυρμάτου, καθώς έμενε κοντά στο σημείο, μόλις έμαθε για το περιστατικό και αντίκρισε το παιδί του νεκρό με τραύμα από μαχαιριά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος λίγο νωρίτερα βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ.

Οι αστυνομικοί από χθες το βράδυ έχουν «σαρώσει» τη περιοχή και ερευνούν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες περιμετρικά του πάρκου, προκειμένου να δουν τι έγινε πριν την τραγωδία.

Σημειώνεται πως και η μητέρα του θύματος, όταν πληροφορήθηκε για το περιστατικό, έσπευσε στο σημείο. Η γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς βλέποντας νεκρό τον γιο της.

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος και η σύζυγός του έχουν ακόμη δύο κόρες, όμως η οικογένειά τους έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς έχασαν τον μοναχογιό τους.

Βίντεο από το πάρκο Ασυρμάτου – Το έχουν κλείσει οι Αρχές για περαιτέρω έρευνες:

Το χρονικό της τραγωδίας

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, ο 27χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος αμέσως κάλεσε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να έφυγε από το σπίτι του στις 21:00, ενώ η κλήση στις Αρχές έγινε στις 21:15.

Ήταν όμως πολύ αργά…

Το θύμα βρισκόταν στο έδαφος με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά του. Η σορός του εντοπίστηκε σε «τυφλό» σημείο του πάρκου Ασυρμάτου στην περιοχή. Μέχρι στιγμής από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το «ελληνικό FBI», το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση, προκύπτει ότι συνέβη κάποιος καβγάς, ο οποίος μάλιστα μπορεί να οφείλεται και σε οπαδικά κίνητρα.

«Το παιδί περπάτησε λίγα μέτρα και ξεψύχησε»

Μαρτυρία σοκ έδωσε στη «Ζούγκλα» φίλος του πατέρα του θύματος υποστηρίζοντας πως «το παιδί περπάτησε λίγα μέτρα και ξεψύχησε».

«Το παιδί περπάτησε μερικά μέτρα και ξεψύχησε. Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά. Εδώ υπάρχει πολλή εγκληματικότητα, είναι αληταρία. Η περιοχή έχει ναρκωτικά, έχουν πέσει από ναρκωτικά και ηρωίνες πολλοί. Ο χώρος δεν φυλάγεται», είπε ο φίλος και γείτονας του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Πλήθος κατοίκων της περιοχής μιλούν για ένα πολύ επικίνδυνο και σκοτεινό πάρκο

Η σορός του νεαρού άνδρα βρέθηκε κοντά σε ψητοπωλείο της περιοχής, όπου τον Ιανουάριο υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου συχνάζουν οργανωμένοι οπαδοί, συνδέσμων μεγάλων ομάδων.

Το πρωί της Πέμπτης η «Ζούγκλα» βρέθηκε στο πάρκο Ασυρμάτου και μίλησε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τόνισαν πως το βράδυ «η πλατεία είναι επικίνδυνη, μαζεύονται εκεί και δεν ξέρουμε τι γίνεται».

Νέες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας