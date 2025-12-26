Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο δήμος Αγίου Δημητρίου, μετά τις σοβαρές καταστροφές που άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στην Αττική. Η υπερχείλιση και η έντονη ροή του ρέματος της Πικροδάφνης προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο, με αποκορύφωμα τη δημιουργία γκρεμού βάθους περίπου 10 μέτρων σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων είχαν ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» επικίνδυνα τα νερά του ρέματος, τα οποία υπονόμευσαν το έδαφος σε αρκετά σημεία. Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στον Άγιο Δημήτριο, τμήματα του οδοστρώματος έχουν υποστεί καθίζηση, ενώ σε σημείο πάνω από το ρέμα άνοιξε κυριολεκτικά χάσμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Οι κάτοικοι της περιοχής έζησαν ώρες αγωνίας, παραμένοντας ξάγρυπνοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, φοβούμενοι πιθανή κατάρρευση του εδάφους στο οποίο βρίσκονται τα σπίτια τους. Η ανησυχία τους εντείνεται από το γεγονός ότι το κομμάτι του δρόμου που δεν έχει ακόμη καταρρεύσει χαρακτηρίζεται σαθρό, με την εικόνα να δείχνει πως δύσκολα θα άντεχε ακόμη και το βάρος ενός διερχόμενου πεζού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος

Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης του δρόμου. Το αίτημα εγκρίθηκε χωρίς καθυστέρηση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ο Άγιος Δημήτριος θα παραμείνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 24 Μαρτίου 2026. Στο διάστημα αυτό, οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών. Ήδη συνεργεία του δήμου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της επικίνδυνης περιοχής, τοποθετώντας κορδέλες και απαγορεύοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ NEWS