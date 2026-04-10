Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Με τη δέουσα κατάνυξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η λειτουργία και η περιφορά του Επιταφίου στον ναό του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, που βρίσκεται στον λόφο Φιλοπάππου στην Αθήνα. Την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου παρακολούθησε πολύς κόσμος και πάρα πολλοί τουρίστες, που συνδύασαν την παραμονή τους στην πρωτεύουσα, με κάτι πρωτόγνωρο γι’ αυτούς.

Η ιστορία του ναού

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη είναι εκκλησία η οποία βρίσκεται στον λόφο Φιλοπάππου στην Αθήνα. Ο ναός κτίστηκε κατά την τουρκοκρατία και αναστηλώθηκε το 1955 από τον Δημήτρη Πικιώνη. Βρίσκεται κοντά στο Δίπυλο υπέρ των Πυλών, μια πύλη στο Διατείχισμα των Αθηνών.

Σύμφωνα με την παράδοση το όνομα του ναού οφείλεται σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το 1658. Ο φρούραρχος της Ακρόπολης Γιουσούφ είχε τοποθετήσει στα Προπύλαια της Ακρόπολης ένα μεγάλο κανόνι (λουμπάρδα) με στόχο την παραμονή της γιορτής του Αγίου Δημητρίου να κανονιοβολήσει το ναό και τους πιστούς. Όμως ξέσπασε καταιγίδα και ένας κεραυνός έπεσε στην πυριδαταποθήκη με αποτέλεσμα από την έκρηξη να σκοτωθεί ο Γιουσούφ και η οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης του ναού αποκαλύφθηκαν φθαρμένες τοιχογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή χρονολογούνται από το 1732. Ο ναός αναστηλώθηκε το 1955 από τον Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος χρησιμοποίησε κυβόλιθους, μαρμάρινα υλικά από νεοκλασικά, μπετόν και τοποθέτησε διακοσμητικά στοιχεία με βυζαντινό και λαϊκό χαρακτήρα.

Πρόκειται για μονόκλιτη βασιλική με κυλινδρική στέγαση. Η στέγη είναι καλυμμένη με πλάκες, ενώ στην κατασκευή του ναού έχει χρησιμοποιηθεί αρχαίο οικοδομικό υλικό.