Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον μυστηριώδη θάνατο ενός 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο.

Το όχημα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πόρτες του ήταν κλειδωμένες.

Τον αστυνομικό αναζητούσε η σύζυγός του, η οποία είχε ήδη δηλώσει την εξαφάνισή του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.

Η Αστυνομία εξετάζει με μεγάλη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ απαντήσεις αναμένονται και από την ιατροδικαστική εξέταση.