Σε ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή ο 44χρονος μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα μαθήματος, όταν ο 44χρονος μπήκε σε σχολική αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές και μία 26χρονη εκπαιδευτικός. Όπως καταγγέλθηκε, κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα και στη συνέχεια πλησίασε τη δασκάλα και τη φίλησε μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Άμεση ήταν η αντίδραση άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την αίθουσα και απομάκρυναν με ασφάλεια τόσο τη 26χρονη, όσο και τους μαθητές. Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να διατάσσει στη συνέχεια την ψυχιατρική του εξέταση.

Κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας

Το σοβαρό περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Κατόπιν παρέμβασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια της μονάδας μετέβη στην Αστυνομία για να καταθέσει, καθώς ο διευθυντής βρισκόταν σε κανονική άδεια.

Την ίδια ώρα, ζητήθηκε να υποβληθεί σχετική αναφορά στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση σε όλο της το εύρος και να εξεταστεί το ενδεχόμενο τέλεσης και άλλων αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να κινήσει τις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του 44χρονου.

Ψυχολογική στήριξη στη σχολική κοινότητα

Με δεδομένο ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε παρουσία ανήλικων μαθητών, το βάρος πέφτει πλέον στην ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Η διεύθυνση ενημέρωσε ήδη τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο, ενώ για τη διαχείριση της κρίσης συνεδρίασε και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου θα βρεθούν ψυχολόγοι, καθώς και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, προκειμένου να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό της μονάδας.