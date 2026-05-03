Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 2 Απριλίου αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Απριλίου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για άνδρα που πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 30χρονο, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, μαζί με τρεις γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν επίσης αναδιπλούμενος σουγιάς, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.