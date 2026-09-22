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Ένας νεαρός οπαδός της ΑΕΚ ταυτοποιήθηκε από τις διωκτικές Αρχές καθώς φέρεται να συμμετείχε σε επίθεση με μαχαίρια σε βάρος οπαδών του Παναθηναϊκού, τον Δεκέμβριο του 2025, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Ο 21χρονος, ο οποίος δεν έχει ξαναπασχολήσει την αστυνομία, «κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, φέρεται να τραυμάτισε οπαδό της έτερης ομάδας με τη χρήση σουγιά».
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Aθλητικής Bίας κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα του νεαρού, μελετώντας τα βίντεο που βρήκαν από την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, φέρεται να παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στη συμπλοκή, και εντός της ημέρας, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
Η επίθεση με τα μαχαίρια μεταξύ χούλιγκαν
Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2025, όταν περίπου δέκα οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στην περιοχή και φέρονται να έκαναν γκράφιτι. Έγιναν αντιληπτοί από αντίστοιχο αριθμό οπαδών της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη διάρκεια των επεισοδίων χρησιμοποιήθηκαν αιχμηρά και άλλα αντικείμενα, ενώ ένας οπαδός των «πράσινων» τραυματίστηκε στο χέρι.
Τον Μάρτιο του 2026, και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και ανάλυση του συνόλου των στοιχείων της δικογραφίας, ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις εκ των οπαδών της ΑΕΚ, καθώς και τα οχήματα με τα οποία προσέγγισαν το σημείο της επίθεσης, δύο από τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ο οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος μεταφέρθηκε από φίλο του σε ιδιωτικό πολυϊατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε βάρος του ατόμου που τον μετέφερε, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς κατά την αρχική του εξέταση φέρεται να απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία σχετικά με το περιστατικό.
Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των τεσσάρων οπαδών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-ρουχισμός που έφεραν κατά την ημέρα της επίθεσης και -ρουχισμός με διακριτικά ομάδας,
-τρεις κουκούλες τύπου full-face και μάσκα,
-πανό οπαδικού περιεχομένου,
-πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας,
-σιδηρογροθιά,
-20 σπρέι,
-2 τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και
-4 κινητά τηλέφωνα.
Στο σπίτι ενός εκ των οπαδών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια, επτά φυσίγγια αδράνειας, δύο αβολίδωτα φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα αυτά ανήκουν σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επίσης συνελήφθη.