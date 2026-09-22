Ένας νεαρός οπαδός της ΑΕΚ ταυτοποιήθηκε από τις διωκτικές Αρχές καθώς φέρεται να συμμετείχε σε επίθεση με μαχαίρια σε βάρος οπαδών του Παναθηναϊκού, τον Δεκέμβριο του 2025, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ο 21χρονος, ο οποίος δεν έχει ξαναπασχολήσει την αστυνομία, «κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, φέρεται να τραυμάτισε οπαδό της έτερης ομάδας με τη χρήση σουγιά».

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Aθλητικής Bίας κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα του νεαρού, μελετώντας τα βίντεο που βρήκαν από την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, φέρεται να παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στη συμπλοκή, και εντός της ημέρας, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η επίθεση με τα μαχαίρια μεταξύ χούλιγκαν