Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε περιοχές του Λασιθίου, με στόχο την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και περιλάμβανε έρευνες σε οικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας. Συνολικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν έξι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 132,9 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 42.820 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Στις κατασχεθείσες ουσίες περιλαμβάνονται ακόμη 3 γραμμάρια κάνναβης και 0,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας».

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία ζυγαριά, έξι κινητά τηλέφωνα και τέσσερις συσκευές θρυμματισμού κάνναβης. Επίσης κατασχέθηκαν ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης εγκληματικών ενεργειών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.