Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, 51χρονη γυναίκα στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Οι αστυνομικές Αρχές φέρεται να ενημερώθηκαν από άτομο που αντιλήφθηκε την παρουσία της σοορύ και στο σημείο έφτασε το Λιμενικό και δύναμη της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θανατός της.