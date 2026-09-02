Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, ένα δίχρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από ύψος.

Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις αρχές και το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο λίγο μετά τις 9 το πρωί για την παραλαβή του μικρού παιδιού.

Οι γιατροί του νοσοκομείου το υπέβαλαν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.

Πηγή: cretalive