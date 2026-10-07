Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Ένας 12χρονος έπεσε θύμα επίθεσης και ξυλοδαρμού από έναν 13χρονο και έναν 12χρονο έξω από σχολικό χώρο, ενώ τρίτος ανήλικος κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια την ανάρτησε στην πλατφόρμα Snapchat.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων, καθώς και πέντε κηδεμόνων για παραμέληση εποπτείας.

Η συμπλοκή και η βιντεοσκόπηση

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (06/10), σε εξωτερικό χώρο κοντά σε σχολείο του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όλα ξεκίνησαν από λεκτικό διαπληκτισμό ανάμεσα στον 12χρονο και έναν 13χρονο.

Στη συνέχεια, ένας φίλος του 13χρονου ενεπλάκη στο επεισόδιο, με τους δύο ανηλίκους να επιτίθενται με εξυβρίσεις και σωματική βία στον 12χρονο.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας τρίτος 12χρονος κατέγραφε τη συμπλοκή με το κινητό του τηλέφωνο, προχωρώντας ακολούθως στην ανάρτηση του οπτικού υλικού στο Snapchat.

Το βίντεο που δείχνει τον ξυλοδαρμό του 12χρονου από συνομίληκούς του:

Συλλήψεις ανηλίκων και γονέων από την ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως μετά την καταγγελία, κινητοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά τρία άτομα:

Τους δύο ανηλίκους (12 και 13 ετών) που φέρονται να ξυλοκόπησαν τον 12χρονο. Τον τρίτο 12χρονο που βιντεοσκόπησε και δημοσιοποίησε το υλικό στο διαδίκτυο.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε κηδεμόνων, δύο γυναικών και τριών ανδρών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Από την επίθεση ο 12χρονος δεν υπέστη ευτυχώς σοβαρούς τραυματισμούς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιφανειακά τραύματα.

Ωστόσο, το συμβάν έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου λόγω της εξαιρετικά μικρής ηλικίας των εμπλεκομένων. Η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

«Συνελήφθησαν χθες (06.10.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και παραβίασης προστασίας προσωπικών δεδομένων και πέντε αλλοδαποί κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (06.10.2026) δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου ημεδαπού ενώ τρίτος ανήλικος ημεδαπός προέβαινε στη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν καθώς και πέντε αλλοδαποί (δυο γυναίκες και τρεις άντρες) κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».