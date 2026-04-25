Ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης και αποσυναρμολόγησης κλεμμένων δικύκλων, εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε μετατραπεί σε «εργαστήριο», όπου άγνωστοι δράστες μετέφεραν κλεμμένα δίκυκλα, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν, με σκοπό είτε την πώληση των εξαρτημάτων είτε τη μεταπώλησή τους ως ανταλλακτικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι οποίοι εντόπισαν τον χώρο έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την διάρκεια της έρευνας στο διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξαρτήματα δικύκλων, καθώς και τμήματα οχημάτων, η προέλευση των οποίων ερευνάται, ενώ εξετάζεται η σύνδεση της υπόθεσης με κυκλώματα κλοπής και διακίνησης κλεμμένων οχημάτων.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση οργανωμένων κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην κλοπή και διακίνηση δικύκλων, φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητική τάση σε περιοχές της Αττικής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές Aρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εξάρθρωση αντίστοιχων δικτύων και στην επιστροφή των κλεμμένων οχημάτων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.