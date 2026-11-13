Την εμπλοκή και άλλων ατόμων πίσω από τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές με την υπόθεση να εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Υπάρχουν βασικά ερωτήματα, τα οποία παραμένουν ακόμη αναπάντητα: πώς έφτασε η βαλίτσα με τη σορό της στον Άγιο Παντελεήμονα, ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου και πού έχασε τη ζωή της η νεαρή κοπέλα από τη Μπουρκίνα Φάσο.

Υπενθυμίζουμε πως βασικός ύποπτος είναι ο 20χρονος από τη Νέα Γουϊνέα, ο οποίος φέρεται να έχει διαφύγει στη Γαλλία και αναζητείται. Ένας εκ των συγκατοίκων του κατέθεσε πως ο 20χρονος επέστρεψε στο διαμέρισμα τους αφότου είχε εγκαταλείψει την βαλίτσα και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, στο διαμέρισμα που διέμενε ο φερόμενος δράστης στον Κολωνό, βρίσκονταν ακόμη τρία άτομα. Η Αραμάτα επισκέφτηκε το εν λόγω διαμέρισμα στις 29 Οκτωβρίου, μια ημέρα μετά την άφιξή της στην Αθήνα από την Φολέγανδρο.

Οι ρόλοι των συγκατοίκων

Όπως, προαναφέραμε ο ένας συγκάτοικος του 20χρονου τον «έδειξε» ως δράστη του φονικού. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, όμως συζούσαν με ακόμη δύο άνδρες, με καταγωγή από την Αφρική.

Οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών ερευνούν εξονυχιστικά τον ρόλο τους και εξετάζουν τα εξής:

Είχαν συμμετοχή στη δολοφονία;

Βοήθησαν στην μεταφορά της σορού;

Μήπως γνώριζαν τι είχε συμβεί και εξαφανίστηκαν για να μην καταθέσουν;

Άγνωστη η αιτία θανάτου της Αραμάτα

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα, όμως, με εκτιμήσεις ο 20χρονος προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην Αραμάτα και έτσι μπορεί να εξηγείται το γεγονός ότι δεν έφερε αμυχές στο σώμα της.

Οι αστυνομικοί αναζητούν επιπλέον ενδείξεις, με σκοπό να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου.