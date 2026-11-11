Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Με τη φωτογραφία της νεαρής κοπέλας να βλέπει πλέον το φως της δημοσιότητας, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της, αναζητώντας τα ίχνη των δραστών μέσα από κάμερες ασφαλείας και τηλεφωνικά δεδομένα.

Το νήμα της υπόθεσης ξετυλίγεται από τις 28 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η 24χρονη επέστρεψε στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια κατά τη θερινή σεζόν. Το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκε στο διαμέρισμα του 29χρονου Καμερουνέζου συντρόφου της, στην οδό Φαέθοντος, τον οποίο γνώριζε την τελευταία διετία από δομές φιλοξενίας.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας (29/10), η κοπέλα αναχώρησε από το σπίτι αναφέροντας στον 29χρονο πως θα κατέβαινε στο κέντρο της Αθήνας για καφέ, χωρίς να διευκρινίσει με ποιον θα συναντιόταν. Σύμφωνα με το Star, έφυγε φορώντας τζιν, αθλητικό μπούστο, t-shirt και έχοντας μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν. Ο σύντροφός της, αφού την αναζήτησε στα στέκια της χωρίς αποτέλεσμα, δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου στο Α.Τ. Κυψέλης. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του στην υπόθεση και έχει αφεθεί ελεύθερος, ωστόσο αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση ως μάρτυρας. Παράλληλα, τα σενάρια περί ξεκαθαρίσματος για ναρκωτικά απομακρύνονται, καθώς κανείς από τους δύο δεν φέρεται να είχε σχέση με ουσίες.

Τα σενάρια του θανάτου και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στις 8 Νοεμβρίου σε σκοτεινό δρομάκι του Αγίου Παντελεήμονα, όταν περαστικός είδε μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα, για την οποία ειδοποίησε τις Αρχές. Η 24χρονη βρέθηκε δεμένη, σε εμβρυακή στάση και τυλιγμένη με σακούλες απορριμμάτων. Η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός της τοποθετείται 5 με 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χρονικό διάστημα που ταυτίζεται με την ημέρα της εξαφάνισης. Αν και η προχωρημένη σήψη και η απουσία εξωτερικών κακώσεων δυσχεραίνουν το έργο των ιατροδικαστών, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεταφορά της σε κλειστό χώρο όπου βρήκε τον θάνατο. Τα επικρατέστερα σενάρια είναι δύο: είτε πρόκειται για ασφυκτικό θάνατο (στραγγαλισμός ή απόφραξη αεροφόρων οδών), είτε για χορήγηση θανατηφόρων ουσιών. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Ο γρίφος του κινητού και η διαδρομή της βαλίτσας

Βασικό «κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου αποτελεί το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, το οποίο παραμένει άφαντο. Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ευελπιστώντας να ανακτήσουν τις τελευταίες κλήσεις και τα μηνύματα που ίσως αποκαλύψουν με ποιον είχε το μοιραίο ραντεβού στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξε κάποιο προειδοποιητικό σημάδι όσο η ίδια βρισκόταν ακόμη στη Φολέγανδρο.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί «σαρώνουν» το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή της βαλίτσας και να ταυτοποιηθούν ένα ή ενδεχομένως και δύο πρόσωπα που συμμετείχαν στη μεταφορά και την απόκρυψη της σορού, καθώς θεωρείται δεδομένο πως ο τόπος του εγκλήματος διαφέρει από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε το πτώμα.