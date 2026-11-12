Μια κατάθεση «κλειδί» πρόδωσε τον 20χρονο από την Νέα Γουϊνέα, ο οποίος είναι ο Νο1 ύποπτος για την δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να διέφυγε αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία, αφού πρώτα άφησε την βαλίτσα στον δρόμο, στην οποία είχε κρύψει τη σορό της κοπέλας από την Μπουρκίνα Φάσο με δεμένα τα πόδια.

Καθοριστική ήταν η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι όπου διέμενε και ο συγκάτοικος τους ανέφερε πως ο ύποπτος επέστρεψε στο διαμέρισμα τους αφότου είχε εγκαταλείψει την βαλίτσα και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γαλλικές Αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος αυτή την ώρα αναζητείται και μόλις συλληφθεί θα παραδοθεί στις ελληνικές Αρχές. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως βρίσκονται πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στόχος των αστυνομικών Αρχών είναι να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της νεαρής γυναίκας, να χαρτογραφήσουν τις επαφές της και να εντοπιστεί με ακρίβεια το δρομολόγιο διαφυγής του.

Δράστης και θύμα είχαν παράλληλη σχέση – Το χρονικό της δολοφονίας

Το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρούσαν παράλληλη σχέση. Σύντροφος της 24χρονης ήταν ένας Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου. Ήταν, όπως φαίνεται, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή.

Το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί πριν από δύο χρόνια, το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσαν παράλληλη σχέση. Ο σύντροφος της Αραμάτα ήταν ο Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε και την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου. Αυτός ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Ωστόσο, μέσα από την εξονυχιστική ανάκριση και τη διασταύρωση των λεγομένων του, δεν προέκυψαν επαρκή και χειροπιαστά στοιχεία ικανά να τον ενοχοποιήσουν. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τους αστυνομικούς να ανοίξουν τη βεντάλια των ερευνών, αναζητώντας νέα δεδομένα και πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στο τραγικό συμβάν.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε η 24χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο και στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα. Το πρωί της επόμενης ημέρας συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη και του είπε ότι μεσημέρι θα συναντούσε μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η η Αραμάτα πήγε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος από τη Νέα Γουϊνέα με τον οποίο συναντιόντουσαν συχνά. Τότε φέρεται να ακολούθησε καβγάς κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης φέρεται να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία. Για αυτόν τον λόγο η νεαρή κοπέλα από τη Μπουρκίνα Φάσο δεν έφερε αμυχές πάνω στο σώμα της.

Στη συνέχεια, ο 20χρονος έβαλε τη σορό σε μία βαλίτσα και την μετέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα. Υπενθυμίζουμε πως την άφησε σε πεζοδρόμιο στην οδό Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, θεωρώντας ότι οι υπάλληλοι της καθαριότητας θα την παραλάμβαναν μαζί με τα σκουπίδια.

Έπειτα επέστρεψε στο διαμέρισμά του, καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος και εξαφανίστηκε.