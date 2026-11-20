Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ο 19χρονος από τη Νέα Γουινέα μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης Αραμάτα.

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ξεκάθαρα ο νεαρός, που συνελήφθη την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου κοντά στο Στρασβούργο από τις γαλλικές Αρχές και θεωρείται Νο. 1 ύποπτος για τη δολοφονία της κοπέλας από τη Μπουρκίνα Φάσο, να αφήνει τη βαλίτσα κοντά σε κάδους σκουπιδιών.

Το βίντεο – ντοκουμέντο:

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 19χρονος και η αδικοχαμένη Αραμάτα συναντήθηκαν το απόγευμα της 29ης Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι την ίδια ημέρα την σκότωσε και έκρυψε τη σορό της σε βαλίτσα, την οποία παράτησε δίπλα σε κάδους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, θεωρώντας ότι οι υπάλληλοι της καθαριότητας θα την έπαιρναν μαζί με τα σκουπίδια και δεν θα τον υποψιαζόταν κανείς.

Βίντεο με την Αραμάτα και τον συλληφθέντα να κυκλοφορούν μαζί λίγο πριν η 24χρονη χάσει τη ζωή της:

Πέρα από το βίντεο όπου καταγράφεται ο 19χρονος να βγαίνει από την πολυκατοικία και να αφήνει την βαλίτσα στο πεζοδρόμιο, κυκλοφόρησε και ένα ακόμη βιντεοληπτικό ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο διακρίνεται να καθαρίζει να ίχνη που άφησε πίσω του.

Ο συλληφθείς καταγράφηκε να σκουπίζει το πεζοδρόμιο όπου άφησε τη βαλίτσα με τη σορό της κοπέλας:

Το χρονικό του εγκλήματος και η απόκρυψη της σορού

Τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν βήμα προς βήμα τις κινήσεις του 19χρονου, καθώς και τις κυνικές προσπάθειές του να εξαφανίσει τα ίχνη του. Στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την επιστροφή της 24χρονης από τη Φολέγανδρο, οι δυο τους συναντήθηκαν, με τον κατηγορούμενο να την παραλαμβάνει από την οδό Λιοσίων και να την οδηγεί στο κοινόβιο όπου διέμενε.

Εκεί φέρεται να τη δολοφόνησε, διατηρώντας στη συνέχεια τη σορό της μέσα στο δωμάτιό του για περίπου μία εβδομάδα.

Όταν η έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από τον χώρο προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες του συγκατοίκου του, ο 19χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό μέσα σε μια βαλίτσα και να καθάρισε σχολαστικά το κοινόβιο.

Στις 5 Νοεμβρίου μετέφερε τη βαλίτσα και την εγκατέλειψε στη μέση του πεζοδρομίου. Το σχέδιό του, ωστόσο, κατέρρευσε όταν ένας περαστικός αντιλήφθηκε ένα ανθρώπινο χέρι να προεξέχει και ειδοποίησε τις Αρχές, δίνοντας τέλος στην αγωνιώδη αναζήτηση φίλων και συγγενών της άτυχης κοπέλας.

Η κατάθεση «κλειδί» που έκαψε τον 19χρονο

Καθοριστική αποδείχθηκε η κατάθεση του συγκατοίκου του, ο οποίος περιέγραψε τόσο την αφόρητη δυσοσμία από το δωμάτιο όσο και τις ύποπτες κινήσεις του κατηγορουμένου τις προηγούμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι όπου διέμενε, και ο συγκάτοικος τούς ανέφερε πως ο ύποπτος επέστρεψε στο διαμέρισμά τους αφότου είχε εγκαταλείψει την βαλίτσα και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.