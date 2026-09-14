Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, οι δύο μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη, ενώ κινούνταν με την κόρη της στον Άγιο Παντελεήμονα, και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Η κόρη της αμέσως ειδοποίησε το 100, και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τα δύο άτομα και τα ακινητοποίησαν. Τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Και η ίδια αναγνώρισε από φωτογραφίες που της επέδειξαν τους δύο δράστες της σε βάρος της επίθεσης. Γίνονται αναζητήσεις για τους άλλους τρεις δράστες, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.