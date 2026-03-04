Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 4 Μαρτίου, ένας μαθητής λυκείου, έξω από σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα, ένας 17χρονος, με καταγωγή από την Κούβα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας δεχτεί χτύπημα με μαχαίρι τύπου karambit στον δεξιό μηρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 14:20, επί της οδού Λέλας Καραγιάννη, έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών. Μια ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε στον μαθητή για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το θύμα εντόπισε καθηγητής, αιμόφυρτο, την ώρα που έβγαινε από το σχολείο. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και το «100», με τους αστυνομικούς να αναζητούν τους δράστες.

Ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όπως έγινε γνωστό.