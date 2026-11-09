Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε κλεισμένη μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η νεκρή ταυτοποιήθηκε και πρόκειται για 24χρονη υπήκοο Μπουρκίνα Φάσο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Εν τω μεταξύ, μυστήριο επικρατεί αναφορικά με την αιτία θανάτου της 24χρονης γυναίκας.

Η ταυτοποίηση μέσω αποτυπωμάτων

Η εξακρίβωση των στοιχείων της κατέστη δυνατή χάρη στα δακτυλικά της αποτυπώματα, τα οποία ήταν ήδη καταγεγραμμένα στα αρχεία των Αρχών από προηγούμενο διοικητικό έλεγχο για είσοδο στη χώρα.

Όπως προέκυψε από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ., η εξαφάνιση της νεαρής είχε δηλωθεί επίσημα στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, από φιλικό της πρόσωπο, το οποίο τη φιλοξενούσε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η 24χρονη είχε αναχωρήσει από το σπίτι το μεσημέρι εκείνης της ημέρας για μια σύντομη έξοδο και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Τι έδειξε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή δεν κατέγραψε κατάγματα ή εμφανείς εξωτερικές κακώσεις, που να παραπέμπουν ευθέως σε συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια, αφήνοντας την αιτία θανάτου προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, με τον χρόνο θανάτου να προσδιορίζεται περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Καθοριστικά στοιχεία αναμένεται να προσφέρουν οι εξειδικευμένες τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις, καθώς μεταξύ των πιθανών ενδεχομένων, εξετάζεται σοβαρά και η χρήση ουσιών.

Το μακάβριο εύρημα και οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, όταν περαστικός ειδοποίησε την Άμεση Δράση λόγω της έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από παρατημένη βαλίτσα. Ανοίγοντάς την, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της κοπέλας με δεμένα τα κάτω άκρα.

Το στοιχείο των δεμένων ποδιών, σε συνδυασμό με την επιλογή απόκρυψης και εγκατάλειψης του σώματος, οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παρέμβαση τρίτου προσώπου μετά τον θάνατό της.

Τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη λήψη νέων καταθέσεων έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:

Στιγμιότυπα από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός:

Ανάλογη περίπτωση με το πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον Ιούλιο στην περιοχή της Κυψέλης είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα και πάλι αντίστοιχο μακάβριο εύρημα. Τότε επρόκειτο για την σορό της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος που βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας. Οι Αρχές συνέλαβαν τον 26χρονο Αφγανό Σαρίφ Αχμαντζάι που καταγράφηκε σε βίντεο να σέρνει στους δρόμους της Αθήνας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, με το πτώμα της.

Ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος ήταν σύντροφος φίλης της εκλιπούσας, έκανε κάθε ημέρα αναλήψεις με την κάρτα του θύματος, με ανώτατο όριο τα 12.000 ευρώ και έστελνε παραπλανητικά μηνύματα από το κινητό της στην οικογένεια του θύματος, γράφοντας πως είναι καλά και φιλοξενείται από φίλους της στην Αθήνα, ενώ ήταν ήδη νεκρή.