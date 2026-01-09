Της Λυδίας Παππά

Το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης αντιμετωπίζουν πλέον οι 4 ανήλικες – ηλικίας 15 και 16 ετών- που έστειλαν στο νοσοκομείο μία 14χρονη μαθήτρια.

Οι Αρχές συνέλαβαν και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και όλοι μαζί ανήλικες και γονείς θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου στη δίκη που θα ορισθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα έγιναν χθες σε πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα με τις τέσσερις ανήλικες να επιτίθενται στο άτυχο κορίτσι με τον καυγά όπως λένε οι μαρτυρίες να έχει ρατσιστικό υπόβαθρο και να έχει ξεκινήσει από το σχολείο. Οι μαρτυρίες μάλιστα αναφέρουν ότι η ανήλικη δέχθηκε χτυπήματα με κλωτσιές, σφαλιάρες, ακόμα και γροθιές.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες και εκδορές και η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αρχές που προχώρησαν στις συλλήψεις των κοριτσιών και των γονιών τους.