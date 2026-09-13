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Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γ.Α.Δ.Α., στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους Αστυνομικούς, ο 51χρονος πέταξε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο μια σακούλα.
Εντός της σακούλας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 951 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών
- 2.000 ευρώ σε μετρητά
Στον Εισαγγελέα ο άνδρας
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα (Δ.Δ.Ε.Ε.Α. / Γ.Α.Δ.Α.).
Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.