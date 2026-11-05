Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 16 και 17 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, το βράδυ της Τετάρτης (4/1) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 71 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ενώ αμφότεροι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 4-11-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., -2- ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 4-11-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζή, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν -71- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».