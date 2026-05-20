Στην ανακάλυψη εκατοντάδων φυσιγγίων για πυροβόλο όπλο κατέληξε ένας τυχαίος έλεγχος αστυνομικών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (17/05) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ έκαναν έλεγχο σε έναν 52χρονο και «στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια». Όμως οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν όταν έγινε κατ’ οίκον έρευνα…

Οι Αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

80 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.