Στην ανακάλυψη εκατοντάδων φυσιγγίων για πυροβόλο όπλο κατέληξε ένας τυχαίος έλεγχος αστυνομικών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (17/05) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ έκαναν έλεγχο σε έναν 52χρονο και «στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια». Όμως οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν όταν έγινε κατ’ οίκον έρευνα…

Τα φυσίγγια, τα όπλα και τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν

Οι Αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

  • 142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,
  • 80 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και
  • αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

