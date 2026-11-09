Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση της ανεύρεσης μιας γυναικείας σορού, η οποία εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα χθες Κυριακή, σημαίνοντας συναγερμό στις διωκτικές αρχές. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας ενδελεχώς όλα τα σενάρια γύρω από τις συνθήκες θανάτου και την εγκατάλειψη του πτώματος σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε έπειτα από την αναφορά ενός 29χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ειδοποίησε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε πως από το συγκεκριμένο αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στον έλεγχο της βαλίτσας, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες. Στο εσωτερικό της βρισκόταν ανθρώπινο πτώμα, το οποίο βρισκόταν ήδη σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η σορός ανήκει πιθανότατα σε γυναίκα, αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής και μικρόσωμης σωματοδομής. Οι ιατροδικαστικές ενδείξεις τοποθετούν τον χρόνο του θανάτου της περίπου 5 με 7 ημέρες πριν από την ανακάλυψη της βαλίτσας.

Από την αρχική μακροσκοπική εξέταση στον τόπο του συμβάντος, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της νεαρής γυναίκας. Ωστόσο, η κατάσταση της σορού δεν επιτρέπει, σε αυτή την πρώτη φάση, την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατό της αναμένεται να δοθούν μέσα από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα καθορίσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος προήλθε από άλλα αίτια.

Οι έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αξιωματικοί αναζητούν την ταυτότητα της γυναίκας, ενώ παράλληλα «σαρώνουν» την περιοχή για υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του ατόμου ή των ατόμων που μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στιγμιότυπα από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός:

Ανάλογη περίπτωση με το πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον Ιούλιο στην περιοχή της Κυψέλης είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα και πάλι αντίστοιχο μακάβριο εύρημα. Τότε επρόκειτο για την σορό της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος που βρισκόταν για διακοπές στη χώρα μας. Οι Αρχές συνέλαβαν τον 26χρονο Αφγανό Σαρίφ Αχμαντζάι που καταγράφηκε σε βίντεο να σέρνει στους δρόμους της Αθήνας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, με το πτώμα της.

Ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος ήταν σύντροφος φίλης της εκλιπούσας, έκανε κάθε ημέρα αναλήψεις με την κάρτα του θύματος, με ανώτατο όριο τα 12.000 ευρώ και έστελνε παραπλανητικά μηνύματα από το κινητό της στην οικογένεια του θύματος, γράφοντας πως είναι καλά και φιλοξενείται από φίλους της στην Αθήνα, ενώ ήταν ήδη νεκρή.