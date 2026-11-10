Ένα σκοτεινό παζλ προσπαθεί να συνθέσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών γύρω από τη στυγερή δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από τη Μπουρκίνα Φάσο. Το πτώμα της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκε δεμένο και κλεισμένο σε ταξιδιωτική βαλίτσα, εγκαταλελειμμένο σε στενό του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως ο δράστης, έχοντας τουλάχιστον έναν συνεργό, σκηνοθέτησε αρχικά την εξαφάνισή της προτού ξεφορτωθεί τη σορό της στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το χρονικό της επιστροφής από το Αιγαίο

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται αναδρομικά στη Φολέγανδρο, το νησί όπου η νεαρή εργαζόταν ως καθαρίστρια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η Αραμάτα επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και κατέλυσε στο διαμέρισμα της οδού Φαέθοντος, φιλοξενούμενη από έναν γνώριμό της από το Καμερούν. Οι δυο τους γνωρίζονταν τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας συνυπάρξει σε κέντρα υποδοχής μεταναστών, αρχικά στη Λέρο το 2024, και μετέπειτα στην Κόρινθο.

Βίντεο της «Ζούγκλας»:

Η έξοδος χωρίς επιστροφή

Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου της, η 24χρονη αναχώρησε από το σπίτι στις 29 Οκτωβρίου, δηλώνοντας απλώς πως πάει μια βόλτα, χωρίς να αποκαλύψει πού κατευθυνόταν ή ποιον επρόκειτο να δει. Φορούσε τζιν παντελόνι, αθλητικό μπούστο και κοντομάνικη μπλούζα, κρατώντας μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το ραντεβού με τον άγνωστο άνδρα στο κέντρο της πόλης είχε πιθανότατα κανονιστεί όσο βρισκόταν ακόμη στη Φολέγανδρο. Το σενάριο της εμπλοκής σε κύκλωμα ναρκωτικών έχει ήδη αποκλειστεί, καθώς κανένας από τους δύο δεν είχε σχέση με ουσίες.

Οι ενδείξεις για ασφυκτικό θάνατο

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε ο ιατροδικαστής Γιώργος Ντιλέρνια δεν έδωσε άμεσα σαφή απάντηση, εξαιτίας της προχωρημένης σήψης, προσδιορίζοντας τον θάνατο περίπου μία εβδομάδα πριν τον εντοπισμό, και αφήνοντας την αιτία ως «απροσδιόριστη».

Παρά ταύτα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συγκλίνουν στην εκτίμηση του ασφυκτικού θανάτου, θεωρώντας βέβαιο πως ο δράστης είτε τη στραγγάλισε, είτε της έφραξε τους αεραγωγούς.

Το κυνήγι των ιχνών και οι κάμερες ασφαλείας

Το ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση των υπευθύνων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά καταγραφές από κάμερες ασφαλείας γύρω από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα, επιχειρώντας να ιχνηλατήσουν τα πρόσωπα που τη μετέφεραν στα σκουπίδια.

Παράλληλα, αναζητείται το κινητό τηλέφωνο του θύματος που παραμένει άφαντο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση ο βασικός μάρτυρας και φιλοξενών της.