Στα χέρια αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. έπεσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας κατείχαν και διακινούσαν μεγάλο αριθμό χαρτονομισμάτων αμφιβόλου ποιότητας. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση παραχάραξης.

Οι τρεις ημεδαποί – δύο άνδρες και μια γυναίκα – εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα να επιβαίνουν σε όχημα έχοντας στην κατοχή τους 434 αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα, ονομαστικής αξίας των 100 δολαρίων ΗΠΑ. το καθένα που σκόπευαν να τα διοχετεύσουν στην αγορά. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι φέρεται να προμηθεύτηκαν τα ανωτέρω χαρτονομίσματα από άλλα μέλη της οργάνωσης, που δραστηριοποιούνται σε κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, ακόμη και σε αραβικές χώρες.

Από τις έρευνες, που έγιναν στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν επιπλέον 5 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 δολαρίων Η.Π.Α. και ένα χαρτονόμισμα αμφιβόλου γνησιότητας ονομαστικής αξίας 50 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα, συνολικής φερόμενης ονομαστικής αξίας 43.750 δολαρίων ΗΠΑ και 50 ευρώ, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.