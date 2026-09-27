Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών ομάδων αποδίδουν οι Αρχές την ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός δεκάχρονου παιδιού.

Νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης των τεσσάρων δραστών. Οι ένοπλοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο είχαν κλέψει την περασμένη Πέμπτη (24/9) από την περιοχή των Βριλησσίων. Φτάνοντας στο κατάστημα, «γάζωσαν» τον χώρο ρίχνοντας 25 σφαίρες με καλάσνικοφ. Μετά το χτύπημα, το όχημα διαφυγής βρέθηκε καμένο στον Ασπρόπυργο, με το πολεμικό τυφέκιο να εντοπίζεται στο εσωτερικό του.

Από τον καταιγισμό των πυρών τραυματίστηκε στο πόδι, λόγω εξοστρακισμού βολίδας, ένα 10χρονο κορίτσι, το οποίο είναι κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Η μητέρα ανέλαβε η ίδια τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

Στο «μικροσκόπιο» της ΔΑΟΕ το παρελθόν του ιδιοκτήτη

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) συνδέουν την επίθεση με διαφορές ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες, πιθανότατα με φόντο τα ναρκωτικά, ενώ ερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή ενός έγκλειστου σκληρού κακοποιού αλβανικής καταγωγής.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι παλιός γνώριμος των Αρχών με βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Το 2016 είχε εμπλακεί σε υπόθεση μεγάλης φυτείας κάνναβης στην Άρτα, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών καταφέρνοντας να διαφύγει, για να συλληφθεί τελικά ύστερα από περίπου δύο χρόνια. Το 2021 αποφυλακίστηκε από το Μαλανδρίνο με περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνονταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική παρουσία του στο Α.Τ. Κυψέλης. Νωρίτερα φέτος, το 2025, είχε απασχολήσει εκ νέου την Αστυνομία για υπόθεση μικροποσότητας ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος αρνείται να δώσει την παραμικρή πληροφορία στους αστυνομικούς. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, φαίνεται πως υποψιαζόταν ότι αποτελεί στόχο, καθώς φέρεται να είχε δώσει ρητή οδηγία σε υπάλληλο της καφετέριας να ισχυριστεί πως δεν τον είχε δει, σε περίπτωση που κάποιος τον αναζητούσε.