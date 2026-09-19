Θύμα ληστείας έπεσε 74χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα με τους δράστες να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Ειδικότερα, ένα ζευγάρι αλλοδαπών, 19χρονος και 23χρονη, προσέγγισαν έναν 74χρονο που περπατούσε στον δρόμο και με χρήση βίας του άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Αμέσως οι περίοικοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν την 23χρονη, ενώ στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και τον 19χρονο σε κοντινή απόσταση και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.