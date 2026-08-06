Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου σε δύο ημεδαπούς ηλικίας 68 και 72 ετών, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 1ης Αυγούστου, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν, κατόπιν σήματος του Κέντρου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου εντόπισαν στα πίσω καθίσματα σταθμευμένου οχήματος τη σορό ενός 72χρονου άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 31 Ιουλίου βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Εκεί, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν καλώδια από μετασχηματιστή, ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.