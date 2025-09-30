Απόπειρα δολοφονίας ενός 38χρονου έγινε σήμερα στις 6.20 το πρωί στον Άγιο Στέφανο, όταν δέχτηκε πυροβολισμούς από άτομο το οποίο σχετιζόταν ερωτικά στο παρελθόν με τη σύντροφό του, όπως ανέφερε το θύμα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο δράστης είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του 38χρονου κρυμμένος πίσω από έναν θάμνο, προφανώς γνωρίζοντας τις πρωινές συνήθειες του.

Όταν ο 38χρονος βγήκε από το σπίτι του ο δράστης τον πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές, με συνέπεια τον τραυματισμό του.

Ο ίδιος κατάφερε και ειδοποίησε την αστυνομία, όπου και ανέφερε ότι αναγνώρισε στο πρόσωπο του δράστη τον πρώην φίλο της συντρόφου του.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, με τους αστυνομικούς να ερευνούν τον χώρο που τους υπέδειξε ο 38χρονος, όπου και ανακάλυψαν 3 κάλυκες από πυροβόλο όπλο.

Ο δράστης αναζητείται.