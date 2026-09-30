Στα «πράσα» έπιασαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μια 35χρονη, την ώρα που έβγαινε από σπίτι στο Αγκίστρι το οποίο είχε βάλει στο στόχαστρο της.

Χθες το πρωί, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, οι Αρχές έλαβαν κλήση για διάρρηξη που ήταν σε εξέλιξη σε σπίτι στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο εντόπισαν την 35χρονη στην αυλή του σπιτιού και στην κατοχή της «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό που μόλις είχε αφαιρέσει».

Της πέρασαν χειροπέδες, την οδήγησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου όπου σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία.

Τα κοσμήματα και τα χρήματα που είχε αρπάξει, επιστράφηκαν στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.