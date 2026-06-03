Λύματα στη θάλασσα έριχναν δυο άτομα που συνελήφθησαν στο Αγκίστρι από αστυνομικούς του νησιού.

Χθες το πρωί, διαπιστώθηκε ότι σε εργοτάξιο είχε τοποθετηθεί αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και οι δύο βρέθηκαν «να απορρίπτουν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι το οποίο καταλήγει στη θάλασσα», όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της αλλά και όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι συλληφθέντες είναι ένας 61χρονος ημεδαπός και ένας 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτό που θα εξεταστεί είναι τι είδους λύματα ήταν αυτά, από που προέρχονταν και βέβαια για πόσο χρονικό διάστημα λάμβανε χώρα η πράξη τους.