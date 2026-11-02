Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το χαμηλό βαρομετρικό με την ονομασία «Agneta», που ήρθε από τη νότια Ιταλία, «σαρώνει» σημαντικό μέρος της χώρας, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, εκτεταμένες πλημμύρες και υλικές ζημιές.

Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συγκλήθηκε εκτάκτως υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και τον Γενικό Γραμματέα, Νίκο Παπαευσταθίου, προχωρώντας στην ενεργοποίηση συναγερμού «Red Code» για επτά Περιφέρειες της χώρας.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

Red Code σε 7 Περιφέρειες και μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης (Red Code) τις εξής περιοχές:

– Ιόνια Νησιά (με έμφαση σε Κέρκυρα και Παξούς)

– Ήπειρο

– Δυτική Μακεδονία

– Κεντρική Μακεδονία

– Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

– Βόρειο Αιγαίο (Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Λέσβο)

– Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Στόχος είναι η άμεση διασπορά δυνάμεων στα σημεία υψηλού κινδύνου και η προστασία των πολιτών.

Σοβαρά προβλήματα στα Δωδεκάνησα: Απεγκλωβισμοί και ζημιές

Το νοτιοανατολικό Αιγαίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της κακοκαιρίας, με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές:

Διάσωση στη Λίνδο: Στη θέση Πολύστρατο, πυροσβεστικό κλιμάκιο 20 ατόμων με 7 οχήματα απεγκλώβισε με ασφάλεια τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους κι ένα ανήλικο παιδί, όταν το όχημά τους παρασύρθηκε σε ιρλανδική διάβαση.

Πλημμύρες και κλειστά σχολεία: Στον Αρχάγγελο, ορμητικά νερά υπερχείλισαν και παρέσυραν αυτοκίνητα, εισβάλλοντας σε καταστήματα. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Αφάντου και στη νότια Ρόδο. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα, ενώ με δημοτική απόφαση οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές στις πληγείσες ζώνες.

Βίντεο από τις πλημμύρες στην περιοχή του Αρχαγγέλου:

Κατολίσθηση στην Κάλυμνο: Στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης και ισοπέδωσε γκαράζ, σταματώντας ελάχιστα μέτρα μακριά από συγκρότημα κατοικιών.

Η εξέλιξη των φαινομένων σύμφωνα με την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το δελτίο καιρού αναβαθμίζοντάς το σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ). Το σύστημα κινείται σταδιακά προς τα βόρεια και ανατολικά της χώρας:

Μακεδονία, Θράκη & ΒΑ Αιγαίο: Τα ισχυρότερα φαινόμενα μετατοπίζονται σταδιακά προς τις περιοχές αυτές (με έμφαση σε Θάσο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λέσβο), όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα & Δωδεκάνησα: Βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες με υψηλή συχνότητα κεραυνών θα επιμείνουν κατά διαστήματα πριν υποχωρήσουν.

Αττική: Παροδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρης χαλαζόπτωσης και βελτίωση από το απόγευμα (θερμοκρασία 14–20°C).

Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων τις απογευματινές ώρες (θερμοκρασία 11–16°C).

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις λεκάνες απορροής ποταμών σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μετεωρολογικών υποδομών σε ευάλωτα σημεία της επικράτειας.

Βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας για τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί το κοινό να τηρεί αυστηρά τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή ατυχημάτων:

Ιρλανδικές διαβάσεις και ρέματα: Μην επιχειρείτε ποτέ τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χείμαρρους ή ρέματα, είτε πεζή, είτε με αυτοκίνητο.

Προστασία από κεραυνούς: Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε κτήριο ή όχημα. Μην στέκεστε κάτω από ψηλά μεμονωμένα δέντρα, απομακρυνθείτε από ακτές και μεταλλικές κατασκευές. Σε εσωτερικό χώρο, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές.

Χαλαζόπτωση: Προστατευτείτε άμεσα σε στεγασμένο χώρο και μην μετακινείστε μέχρι την ολοκληρωτική παύση του φαινομένου.

Έλεγχος υποδομών: Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές και τα λούκια των κτηρίων είναι καθαρά και ασφαλίστε αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο.