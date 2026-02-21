Συναγερμός έχει σημάνει στον νομό Αχαΐας για αγνοούμενο 44χρονο.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε πάει για ψάρεμα, αναζητείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.

Αξίζει αν σημειωθεί πως οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

