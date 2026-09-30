Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 46χρονου Ισραηλινού Ami Yogev, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, ενώ πραγματοποιούσε πεζοπορία στον Όλυμπο. Τα ίχνη του χαθήκαν οριστικά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των οικείων του και των ελληνικών αρχών.

Ο 46χρονος είχε ταξιδέψει οδικώς από την Αθήνα στο Λιτόχωρο με ενοικιαζόμενο όχημα, το οποίο αποτελεί μέχρι στιγμής και το μοναδικό στοιχείο που έχουν εντοπίσει οι αρχές. Η τελευταία φορά που επικοινώνησε με την οικογένειά του ήταν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντάς τους για την ανάβασή του στο «βουνό των θεών».

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», Μαρία Ζολώτα, ο Yogev έφτασε στο σημείο μόνος του στις 19 Σεπτεμβρίου, όπου και διανυκτέρευσε. Η ίδια τον περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό άνθρωπο, ο οποίος αναχώρησε το επόμενο πρωί για τη συνέχεια της διαδρομής.

Στη συνέχεια πέρασε από το καταφύγιο «Κάκαλος» στο Οροπέδιο των Μουσών, εκφράζοντας την επιθυμία να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου.

Βιντεοληπτικό υλικό αποκάλυψε πως ο 46χρονος επιχείρησε να ανέβει από τη δύσκολη διαδρομή «Λούκι», αλλά υποχώρησε λόγω επικινδυνότητας. Σε επόμενο βίντεο ανέφερε ότι θα προσπαθούσε να προσεγγίσει τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, το «Σκολειό», η οποία αποτελεί αμιγώς πεζοπορική διαδρομή, με την τύχη του έκτοτε να αγνοείται.

Η ανησυχία των δικών του ανθρώπων την 21η Σεπτεμβρίου οδήγησε στην εμπλοκή της πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία και ακολούθως το Αστυνομικό Τμήμα Δίου-Ολύμπου.

Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετέχουν ειδική ομάδα πυροσβεστών και drones που σαρώνουν τις δύσβατες περιοχές του βουνού, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, εκκλήσεις απευθύνονται και μέσω κοινωνικών δικτύων σε ορειβατικές ομάδες. Την τελευταία φορά που εθεάθηκε μεταξύ των καταφυγίων «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος», ο Ami Yogev φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και ζακέτα φλις με κουκούλα πάνω από κοντομάνικη μπλούζα. Οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι παρακαλείται να επικοινωνήσει αμέσως με τις αρχές.