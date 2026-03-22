Συναγερμός έχει σημάνει στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς εδώ και λίγες ώρες αγνοείται ένας δύτης.

Δυνάμεις του Λιμενικού έχουν σπεύσει στο σημείο και καταβάλουν προσπάθειες για να τον εντοπίσουν.

Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός άλλου δύτη, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, έπειτα από κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι δύο δύτες κολυμπούσαν σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο, το οποίο συνέδραμε στις προσπάθειες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκε ο δύτης δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να προκύψουν από την προανάκριση των αρμόδιων Αρχών.