Σύμφωνα με την αστυνομία απαγορεύεται η διέλευση από τους εθνικούς δρόμους που είναι μπλοκαρισμένοι από τρακτέρ αγροτών, γι’ αυτό και έχουν τοποθετηθεί κώνοι που την απαγορεύουν, στέλνοντας τους ταξιδιώτες με τα ΙΧ τους από παρακαμπτήριες οδούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε σήμερα 24 Δεκεμβρίου, αναγνώστης της «Ζούγκλας» που ταξίδευε προς το Αγρίνιο, αγνόησε με πρωτοβουλία του τους συγκεκριμένους κώνους που ήταν τοποθετημένοι δύο χιλιόμετρα πιο πίσω από τα διόδια του Αγγελοκάστρου και διήλθε κανονικά με το ΙΧ του από την εθνική οδό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο άφιξης στον προορισμό του.

Όπως μετέφερε στη «Ζούγκλα» καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής προς τα διόδια, τα οποία σημειωτέον ήταν ανοικτά, αλλά και μετά τη διέλευση του από αυτά, δεν συνάντησε ούτε αστυνομικούς, αλλά ούτε και αγρότες στον δρόμο, παρά μόνο αραγμένα δεκάδες τρακτέρ στις άκρες των λωρίδων της εθνικής τα οποία δεν εμπόδισαν διόλου τη διέλευσή του.

Οι ακόλουθες φωτογραφίες είναι ενδεικτικές των λεγομένων του…