Τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3), ένας δυνατός κρότος αναστάτωσε τους κατοίκους στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, με αρκετούς να πετάγονται έντρομοι από τα κρεβάτια τους.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για έκρηξη σε ΑΤΜ, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ σε κεντρικό σημείο της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:50, όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση των δραστών διήρκεσε περίπου 10 με 15 λεπτά, γεγονός που δείχνει ότι κινήθηκαν γρήγορα και οργανωμένα.

Μετά την έκρηξη, οι δράστες διέφυγαν άμεσα από το σημείο με όχημα, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

