Τη βεβήλωση του προαύλιου χώρου του κτηρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές, υπογραμμίζοντας πως έχουν προβεί ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των δραστών.

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν και θα παραμείνει πυλώνας της ακαδημαϊκής ελευθερίας εις πείσμα καθεστωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Η βεβήλωση έγινε τα ξημερώματα, όταν μια μικρή ομάδα αγνώστων μπήκε στον χώρο του πανεπιστημίου και πέταξε μπογιές στον προαύλιο χώρο του κτηρίου Διοίκησης, μπροστά από το άγαλμα του Αριστοτέλη.

Ο χώρος βάφτηκε και αποκαταστάθηκε άμεσα από τις υπηρεσίες του ΑΠΘ.

Πηγή: Thestival