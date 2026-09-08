Μια ακόμη βομβιστική επίθεση έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα στις 01:05 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες, που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα, έφτασαν έξω από αρτοποιείο στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη 20 και αφού έσπασαν την τζαμαρία πετώντας πέτρα, αμέσως μετά έριξαν στο εσωτερικό του μία βόμβα – μολότοφ.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο κατάστημα, του οποίου ιδιοκτήτης είναι 56χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής.