Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (22/3), στην κεντρική Λεωφόρο Σταμάτας, ο αγώνας δρόμου για παιδιά με νοητική υστέρηση.

Ο αγώνας δρόμου διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Διονύσου. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής και ακολούθησαν οι βραβεύσεις. Στον αγώνα δρόμου παρευρέθη και η Δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαϊχόσογλου.

Δείτε στιγμιότυπα από την εκκίνηση των παιδιών

Ποια είναι η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) είναι ο αρχαιότερος γονεϊκός φορέας για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές παθήσεις στην Ελλάδα (ιδρύθηκε το 1960). Ως Ειδικό Φιλανθρωπικό Σωματείο εκλέγει επταμελές διοικητικό συμβούλιο κάθε τρία έτη.

Σκοπός

Ο σκοπός της ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ είναι η μετάβαση των ωφελούμενων από την άυλη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην ενεργή συμμετοχή, με ολιστική προσέγγιση που θέλει το ίδιο το άτομο με Νοητική Υστέρηση εκφραστή των επιθυμιών του.

Εκπαιδευτικά Μέσα

Ως εκπαιδευτικά μέσα, η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ χρησιμοποιεί επιστημονικά προγράμματα που στον πυρήνα τους συμμετέχει η οικογένεια και ενισχύονται με Ευρωπαϊκές πρακτικές χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Οι παρεμβάσεις που συνδέονται με την καθημερινότητα της κοινότητας διευκολύνουν την ενσωμάτωση του ατόμου (εκπαιδευτικά πλαίσια, ΣΥΔ, ελεύθερος χρόνος, προστατευόμενη εργασία) και ορίζουν τη μελλοντική του ζωή.

Δείτε στιγμιότυπα από την βράβευση των παιδιών