Πριν από λίγα χρόνια ήταν μια τρελή ιδέα που είχε η παρέα ενός ιστορικού χωριού στη Στερεά Ελλάδα.

Όταν το ξεκίνησαν, δεν πίστευαν ότι θα έφτανε η πέμπτη χρονιά που θα διοργάνωναν έναν αγώνα δρόμου στις πλαγιές του Ελικώνα. Στις 10 Μαΐου, θα διεξαχθεί ο αγώνας Ipsilantis Trail με τρεις κύριες διαδρομές, των 5 χιλιομέτρων, των 11 χιλιομέτρων και των 21 χιλιομέτρων «σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν τόσο τον έμπειρο δρομέα, όσο και τον αρχάριο που θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο βουνό».

Όμως, από τον αγώνα δρόμου δεν θα εξαιρεθεί κανείς, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Έτσι, «οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον δικό τους παιδικό αγώνα που θα ξεκινήσει στις 09:40 στην πλατεία του χωριού.

Η διαδρομή, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, θα είναι μέσα στο δάσος σε ένα τοπίο εκπληκτικό που ειδικά αυτή την εποχή είναι μοναδικό. Τρέξιμο μέσα στο δάσος, ανάμεσα στα δέντρα με τους διοργανωτές, τον φυσιολατρικό σύλλογο «Η ΤΙΛΦΟΥΣΑ», να έχουν φροντίσει ώστε να υπάρχουν και μικρά, αλλά χρήσιμα, συμβολικά δώρα.















Συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στην διαδρομή των 21 χιλιομέτρων θα πάρουν δώρο έναν φακό κεφαλής με ιμάντα. Οι τρεις πρώτοι κάθε γενικής κατηγορίας κερδίζουν έναν επιπλέον φακό κεφαλής. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στις διαδρομές των 11 και των 5 χιλιομέτρων θα πάρουν δώρο ένα ζευγάρι κάλτσες.

Ο αγώνας δρόμου γίνεται υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, και Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ο Σύλλογος Δρομέων Aliartistas, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΟΠΑΣΤΕ, η Δ. Κ. Υψηλάντη, η αθλητική ένωση Κωπαΐδας, mtb Αλιάρτου, ο αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς, η Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης, ο Πολιτιστικός Οικολογικός Σύλλογος Υψηλάντη και το Δασαρχείο Λιβαδειάς.

Ημερομηνία: 10/05/2026

Τοποθεσία: Υψηλάντης, Βοιωτία

