Πρόσκληση για τον αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στις 19 Οκτωβρίου στην Νέα Σμύρνη, απευθύνει ο δήμος της Νέας Σμύρνης. Μέχρι την Παρασκευή στις 10 Οκτωβρίου, θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα https://www.reventy.com/sports/event/689318758d173/details, για τις εγγραφές των αθλητών στον καθιερωμένο Αγώνας Μνήμης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός, για να υπενθυμίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο στις νέες γενιές σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως τη Μικρασιατική καταστροφή, είτε για να αποτίσει φόρο τιμής σε σπουδαίες προσωπικότητες, που έχουν «σημαδέψει» με το έργο τους την χώρα μας.

Αυτή την Κυριακή λοιπόν, στις 19 Οκτωβρίου, προς τιμή του αξέχαστου και διεθνώς αναγνωρισμένου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, διοργανώνεται το αθλητικό γεγονός «NEA SMYRNI HISTRORICAL RUN 2025», με διαδρομές των 2,5 ,των 5 και των 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου :

« Το αθλητικό γεγονός της Νέας Σμύρνης αυτή την χρονιά είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και θα είναι ένας φόρος τιμής προς τον σπουδαίο συνθέτη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και την κληρονομιά του επί σειρά γενεών».

Δείτε την ανάρτηση του δήμου της Νέας Σμύρνης στο facebook: