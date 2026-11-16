Σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό» εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 36χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε βαριά το πρωί της Παρασκευής όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα επί της οδού Φυλής, στο Καματερό. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η ασθενής δεν έχει διαφύγει ακόμη τον κίνδυνο, ενώ διανύει ακόμη τις πρώτες 72 ώρες που θεωρούνται από τους γιατρούς καθοριστικές για την πορεία της υγείας της.

Το χρονικό της παράσυρσης

Η 36χρονη έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση του οργανισμού της. Χαρακτηριστικό της κλινικής της εικόνας είναι πως η αριστερή της πλευρά έχει διαλυθεί ενώ ήδη έγιναν επεμβάσεις στην λεκάνη και τα πόδια της.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση:

Η μοιραία στάση: Η 36χρονη είχε μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητό της στην οδό Φυλής και κατευθυνόταν να αγοράσει καφέ.

Η σύγκρουση: Διερχόμενο αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένα οχήματα στο σημείο και ακολούθως παρέσυρε με σφοδρότητα την άτυχη γυναίκα.

Συγκλονιστικές στιγμές: Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα έσπευσε στο σημείο ο σύζυγός της, ο οποίος έμεινε στο πλευρό της προσπαθώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και στήριξη μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 38χρονος οδηγός

Την ίδια στιγμή, ο 38χρονος οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετά τη σύγκρουση ο 38χρονος ήταν σε κατάσταση σοκ.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος, καθώς και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν πριν από την παράσυρση.