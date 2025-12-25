Οι έρευνες για την εξαφάνιση του Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων, Κωνσταντίνου Γκίνη συνεχίζονται αδιάκοπα.

Συγγενείς και κοντινά του πρόσωπα αγωνιούν, καθώς ακόμα δεν έχει προκύψει κάποιο ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο του, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Γκίνης έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή πορτοφόλι, κάτι που εντείνει την αγωνία.

«Δεν πήρε μαζί του ούτε κινητό ούτε πορτοφόλι, μόνο το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρει κανείς τίποτα», ανέφερε χθες ο κουμπάρος του, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης.

Η εξαφάνιση

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

‘Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Ποροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

