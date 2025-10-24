Κορυφώνεται η αγωνία για τον 15χρονο ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από την πτώση στο γυμναστήριο, κάταγμα στο θώρακα, το πιο πιθανό από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε και βλάβη στο ήπαρ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με το γεγονός, ότι έπαθε ανακοπή.

Ο ανήλικος μαθητής υπέστη ανακοπή την ώρα που έκανε γυμναστική, σε γυμναστήριο στον Άλιμο. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στον χώρο μια γιατρός η οποία του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και του έκανε ΚΑΡΠΑ, κρατώντας τον στη ζωή. Λίγο αργότερα, κατέφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε τηλεοπτικό δίκτυο, καταγράφονται καρέ καρέ οι σκηνές αγωνίας. Οι διασώστες μεταφέρουν με φορείο τον 15χρονο, μαζί με πλήθος κόσμου αλλά και άντρες της Αστυνομίας, που τους ακολουθούν και προσπαθούν να βοηθήσουν.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιστρέφουν στις μηχανές και ανοίγουν τον δρόμο στο ασθενοφόρο, προκειμένου να καταφθάσει το συντομότερο δυνατόν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του γυμναστηρίου, όλα έγιναν μετά το τέλος μίας άσκησης που έκανε το παιδί, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.