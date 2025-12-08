Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης, από το απόγευμα της Κυριακής (7/12), στο φαράγγι του Αμπά στις Τρεις Εκκλησιές, όπου ένας 40χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και του ΕΚΑΒ, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει ασθενοφόρο.

Ζητήθηκε συνδρομή από Super Puma

Ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο αναμένεται να φτάσει από την Αθήνα για να παραλάβει τον τραυματία. Μέχρι τότε ο 40χρονος παραμένει στο σημείο, υπό τη φροντίδα των διασωστών που βρίσκονται δίπλα του.

Πώς τραυματίστηκε ο 40χρονος άνδρας

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν με παρέα περιπατητών, κατά την κατάβαση από το φαράγγι τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφριά, με τους φίλους του να καλούν την πυροσβεστική για να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά του σε σημείο ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

