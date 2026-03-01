Στο Ντουμπάι αλλά και στα υπόλοιπα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ελληνική κοινότητα είναι πολυπληθής. Χιλιάδες Έλληνες στα ΗΑΕ ζουν στιγμές φόβου, αβεβαιότητας και αγωνίας αυτή τη κρίσιμη περίοδο για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 1.500 Έλληνες έχουν ζητήσει να επαναπατριστούν, αλλά οι αδιάκοπες επιθέσεις του Ιράν, καθιστούν δύσκολη μια τέτοια επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν με την βοήθεια των ΗΠΑ. Από τότε οι επιχειρήσεις με πυραύλους και drones και από τις δύο πλευρές είναι ασταμάτητες στο Τελ Αβίβ, στη Τεχεράνη, στο Ντουμπάι και γενικότερα στη Μέση Ανατολή.

Η ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσε οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωσης της ελληνικής πρεσβείας έχει συντονιστεί ήδη μια επιχείρηση επαπανατρισμού σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και οι Έλληνες πολίτες παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/XWgHGqpk6W9D3dhx5, προκειμένου να αναχωρήσουν από το πολεμικό περιβάλλον που κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και έτσι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στην πατρίδα.

«Ξυπνάμε από τους πυραύλους»

Μια Ελληνίδα κάτοικος, Ντουμπάι μίλησε στο ERTNews για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Οι Ιρανοί από χθες εξαπολύουν σφοδρά πυρά κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Χθες το βράδυ λάβαμε μηνύματα από το αντίστοιχο 112, που μας προειδοποιούσαν για νέες εκρήξεις και πιθανή εκτόξευση πυραύλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πράγματι σημειώθηκαν εκρήξεις σε ξενοδοχείο αλλά και σε σημείο κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η ίδια περιέγραψε ότι η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα, με τους κατοίκους να ξυπνούν από τέσσερις έως πέντε ισχυρές εκρήξεις τις πρωινές ώρες, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει ξανά το ίδιο».

«Πέφτουν βόμβες πάνω από τα κεφάλια μας»

Η Αννίτα Κωστίδου, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωνισμένη στο Ντουμπάι, περιγράφει την αγωνία που επικρατεί: «Πέφτουν βόμβες πάνω από τα κεφάλια μας».

Τονίζει στις αναρτήσεις της στο Instagram ότι κατέβηκαν στα υπόγεια γκαράζ ξενοδοχείων για να προστατευτούν από τις επιθέσεις και τους πυραύλους.

Γνωστός youtuber, ο Δημήτρης Τσέδε περιέγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τις στιγμές φρίκης και φόβου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή.

Ανέβασε βίντεο από το αεροδρόμιο της Σάρτζας, το οποίο απέχει 20 λεπτά από το Ντουμπάι. «Αυτή τη στιγμή πέφτουν βόμβες στο Ντουμπάι στο Αμπού Ντάμπι, στο Ιράν και γενικότερα παντού».

Συνέχισε λέγοντας: «Η πτήση μας ήταν το πρωί δεν τα καταφέραμε πετάξαμε, μας ξαναπροσγειώσανε. Είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Στο Κατάρ βρίσκονται δύο ακόμη Έλληνες και περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τα πλήγματα που σημειώθηκαν στα ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαπανατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/XWgHGqpk6W9D3dhx5».